Conte non è a Castel Volturno perché ha necessità di riposarsi Staccare la spina approfittando della pausa: ma i tifosi sono preoccupati

Antonio Conte ieri non si è recato a Castel Volturno. Il tecnico del Napoli ha ricevuto un permesso dalla società e farà ritorno solamente lunedì per riprendere la conduzione degli allenamenti. Una scelta che riflette il bisogno di una pausa per recuperare energie prima di affrontare nuovamente il lavoro, ma che inevitabilmente porta a interrogarsi sui motivi che l'hanno resa necessaria. Quali sono le dinamiche che stanno influenzando Conte e il Napoli in questo momento?

Come si è arrivati a una situazione in cui squadra e allenatore appaiono tanto provati, quasi svuotati? E soprattutto, quale sarà la strategia per risolvere questa delicata situazione a partire da lunedì, con il ritorno dei giocatori impegnati in nazionale? Una gestione complessa da affrontare fin da novembre, sapendo che il prossimo mese sarà cruciale per il futuro del club in ogni competizione. Nel frattempo, la società ha diffuso un comunicato nella giornata di ieri: Antonio Conte, come precedentemente stabilito e concordato con il club, tornerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre.

