Conte a riposo e Anguissa fermo a lungo: momento delicato per il Napoli In attesa del rientro dell'allenatore e del chiarimento con i giocatori, gli azzurri perdono Frank

A Castel Volturno non c'è l'atmosfera di sempre: non tanto per gli 11 nazionali assenti, ma per la mancanza di Antonio Conte. L'allenatore tornerà in sede soltanto lunedì: ieri pomeriggio la sua assenza aveva sollevato clamore, che la società ha subito spento spiegando che si tratta di qualche giorno di pausa già concordato da tempo. Non è la prima volta che Conte salta qualche allenamento, ma questa volta sullo sfondo c'è la tensione dei giorni scorsi, scaturita non tanto dalla sconfitta in casa del Bologna, ma dalle parole dell'allenatore, che avevano fatto pensare a un possibile addio.

Dimissioni smentite da De Laurentiis, con l'allenatore rimasto in silenzio e per di più assente alla ripresa. Tifosi preoccupati, ma la speranza è che qualche giorno di riposo possa aiutare l'allenatore a ritrovare la serenità in vista di un confronto con i giocatori, ma solo quando il gruppo sarà al completo, per rivedere gli ormai discussi carichi di lavoro. E probabilmente sarà utile anche evitare di tornare nelle conferenze stampa sugli argomenti che Conte ha sollevato con fin troppa convinzione nei giorni scorsi. Intanto il Napoli ha perso anche Anguissa almeno due mesi. Lesione muscolare di alto grado al bicipite femorale che lo terrà fermo almeno due mesi.