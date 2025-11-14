Lukaku prova ad accelerare il rientro: in campo forse già a inizio dicembre Il ritorno dell'attaccante può essere una buona notizia dopo i tanti infortuni di queste settimane

Non solo ci sarà per la Supercoppa contro il Milan. Lukaku sta accelerando e il suo rientro sembra sempre più imminente. Una notizia positiva per Conte, che si trova ad affrontare un momento delicato a causa dei recenti risultati e dei diversi infortuni, come quello di Anguissa. Il belga ha ricominciato ad allenarsi a Castel Volturno, anche se ancora in modo differenziato. Il piano iniziale prevedeva il suo ritorno entro metà dicembre, con una data simbolica fissata: il 18 dicembre, giorno della semifinale di Supercoppa italiana a Riyad contro il Milan. Tuttavia, le cose stanno cambiando rapidamente: Conte spera ora di anticipare i tempi, puntando a un recupero tra fine novembre e inizio dicembre. Rom sta aumentando il ritmo, accorciando i tempi di recupero e avvicinando sempre di più il momento del suo ritorno in campo.

