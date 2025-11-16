Ultimo giorno di riposo per Conte e la squadra: domani il ritorno del tecnico Conte tornerà a dirigere gli allenamenti e prepara il chiarimento sui metodi di lavoro

Ultimo giorno di riposo per il Napoli, che ha goduto di un week end libero approfittando della settimana della sosta. Riposo non per tutti, visto che i dieci nazionali proseguono gli impegni per le qualificazioni ai mondiali e le amichevoli. Stasera tocca ai tre italiani, Buongiorno, Politano e Di Lorenzo, sfidare la Norvegia a San Siro per l'ultimo atto del girone. Ieri Hojlund non ha giocato con la sua Danimarca a causa di un attacco febbrile, che dovrebbe smaltire rapidamente. Domani, quindi, alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno ci saranno già i primi rientri. L'attesa è tutta per Antonio Conte.

Dopo il periodo di riposo attenderà il gruppo al completo per il tanto auspicato chiarimento sui metodi di allenamento. L'obiettivo è ritrovare compattezza e unità di squadra, visto che gli obiettivi in campionato e in Champions sono tutti ampiamente alla portata, nonostante le difficoltà nel fare gol e i continui infortuni. Un'idea che circola è il possibile cambio modulo: il ritorno al 4-3-3, dopo l'infortunio di De Bruyne, non ha riportato il Napoli ai successi dello scorso campionato. La novità potrebbe essere un 4-4-2 con Hojlund affiancato da una seconda punta, che potrebbe essere Neres. Ma non si esclude l'idea del doppio centravanti con Lucca per aumentare la produzione offensiva.