Gilmour ancora a rischio: può saltare le prossime due partite

Il Napoli continua a fare i conti con una lunga lista di infortuni, costringendo Antonio Conte a valutare attentamente le opzioni disponibili in vista della sfida di sabato contro l'Atalanta. Tra le assenze certe c'è Billy Gilmour, che punta a tornare in campo per il match contro la Roma. Anguissa, che ieri ha compiuto trent’anni celebrato anche sui social dal club con i tradizionali auguri, dovrà restare fuori per almeno dieci settimane.
Meret necessita di un altro mese, se non più, per recuperare completamente. Spinazzola sembra essere in netta ripresa, mentre Gilmour difficilmente sarà a disposizione né per il match di sabato né per l'impegno di Champions, ma spera di rientrare proprio contro la Roma.