Calciatori preoccupati per gli infortuni, si attende il confronto con Conte L'allenatore parlerà alla squadra solo quando il gruppo sarà al completo, con tutti i nazionali

Le dure critiche pubbliche mosse da Antonio Conte ai giocatori del Napoli, seguite dalle parole di De Laurentiis e dai giorni di riposo dell'allenatore, rimasto a Torino, hanno lasciato dietro di sé una certa spaccatura: sarà necessario affrontare e risolvere alcune tensioni interne. Per questo, c'è grande aspettativa per il ritorno di Conte a Castel Volturno, anche se al momento mancano i calciatori impegnati con le nazionali. La sessione di oggi pomeriggio, pertanto, si limiterà a un primo contatto.

La resa dei conti vera e propria è prevista solo più avanti, a metà settimana, quando l'intero gruppo sarà di nuovo riunito. Non si può escludere che De Laurentiis faccia una comparsa al centro sportivo, dato che sta rientrando dalla Svizzera ed è pienamente solidale con il suo allenatore. Si contrappone però la posizione dei giocatori, sempre più provati dal rigore della preparazione atletica imposta da Conte e preoccupati per il crescente numero di infortuni che sta colpendo il Napoli. L'ultima vittima dell'emergenza fisica è Anguissa, fermato proprio durante la pausa internazionale.

