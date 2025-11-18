Nuovo centro sportivo, niente trasloco per il Napoli fino al 2027 Ci sarebbe la proroga di un altro anno: slitterebbe la costruzione del nuovo impianto

Il trasloco degli azzurri dal Training Center di Castel Volturno è stato posticipato al 2027, in attesa dell'avvio dei lavori per il nuovo centro sportivo. La notizia è riportata oggi dal quotidiano Repubblica, che approfondisce il futuro della "nuova casa" del Napoli. Inizialmente previsto fino al 2026, il contratto è stato esteso di un ulteriore anno, permettendo così al club di disporre di due stagioni per completare la realizzazione del proprio nuovo impianto.

L'ultimo sviluppo risale al primo settembre, quando Aurelio De Laurentiis ha pubblicato su X l'immagine simbolica della posa della prima pietra, accompagnando l'annuncio di un accordo ormai prossimo sui terreni destinati alla costruzione della cittadella dello sport azzurra. Tuttavia, per ora si attendono ulteriori sviluppi concreti. Nel frattempo, il Napoli continuerà ad allenarsi a Castel Volturno fino al termine del 2027.

