Nuovo stadio al "Caramanico": il Comune di Napoli si oppone Impossibile spostare l'attuale area del mercato: il progetto è ritenuto impraticabile

Il progetto del nuovo stadio del Napoli a Poggioreale è stato ufficialmente respinto dal Comune di Napoli. La proposta presentata alcune settimane fa dal presidente Aurelio De Laurentiis, che prevedeva la realizzazione di un moderno impianto nell’area del Mercato del Caramanico, non ha ottenuto il via libera da Palazzo San Giacomo, principalmente a causa di alcune criticità irrisolte. Uno dei principali ostacoli riguarda il rifiuto dei mercatali del Caramanico, contrari alla delocalizzazione necessaria per fare spazio al nuovo stadio.

Durante la Conferenza dei Servizi del 27 ottobre, che ha visto la partecipazione di rappresentanti del Comune, della Città Metropolitana, dell’ASL, delle associazioni dei commercianti e dello staff progettuale del Napoli, è stato sancito il parere negativo sull’intervento. Il verbale dell’incontro ha sottolineato l’impossibilità di trasferire l’intero mercato, considerato un elemento impraticabile e non negoziabile per gli interessati.

