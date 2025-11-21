La svolta tattica di Conte: contro l'Atalanta torna la difesa a tre Conte rivoluziona il Napoli: Neres e Politano a supporto della prima punta Hojlund

Possibile svolta tattica in vista della sfida contro l'Atalanta, con Antonio Conte che potrebbe schierare il Napoli con una difesa a tre. Questo nuovo assetto è stato provato nei recenti allenamenti, rappresentando un'alternativa al consueto 4-3-3. L'assenza per infortunio di Anguissa ha spinto il tecnico a sperimentare il 3-4-2-1, una soluzione concreta per la gara di domani.

In questo schieramento, l'attacco resterebbe pressoché invariato con Højlund come punta centrale supportato da due esterni (Politano e Neres), mentre il centrocampo vedrebbe Lobotka e McTominay lavorare come coppia. In difesa, l'inserimento di Juan Jesus al fianco di Rrahmani e Buongiorno completerebbe il nuovo reparto arretrato. La giornata odierna sarà cruciale per confermare questa scelta tattica.

