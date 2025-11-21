Napoli-Atalanta, niente conferenza stampa di Conte alla vigilia

L'allenatore parlerà direttamente domani dopo la partita al "Maradona"

Napoli.  

Antonio Conte non rilascerà dichiarazioni prima della sfida tra Napoli e Atalanta. Nonostante la vigilia della partita di oggi, l’allenatore degli azzurri ha deciso di non intervenire. Le sue parole alla stampa arriveranno direttamente domani, al termine del match, e successivamente lunedì, alla vigilia dell’incontro di Champions League contro il Qarabag, valido per la quinta giornata della fase a gironi dell'importante competizione europea.
 

