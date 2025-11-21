Confronto tra Conte e i giocatori del Napoli: lunga riunione in sala video Il tecnico ha analizzato gli errori in campo e chiesto un atteggiamento di nuovo combattivo

Ieri si è tenuto un intenso confronto tra Conte e la squadra, un momento atteso dopo la pausa e il ritorno di tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Il Napoli, intanto, si prepara per la sfida di domani contro l'Atalanta, a due settimane dalla sconfitta subita a Bologna. Conte ha sfruttato la giornata per esprimere il suo punto di vista, approfittando del primo incontro con il gruppo al completo, favorendo un dialogo approfondito.

Nella sala video, durante il tradizionale momento di analisi tra una partita e l’altra, l’allenatore ha avuto un lungo colloquio con i suoi. La riunione si è focalizzata sui temi cruciali emersi dalla partita contro il Bologna: gli errori in campo, gli aspetti da correggere e tutto ciò che ne è conseguito. È stato un confronto diretto, con tutti presenti, occhi negli occhi, in cui ciascuno ha potuto ascoltare e condividere quanto necessario per ritrovare la giusta strada e rilanciare la propria prestazione.

