IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Al danno la beffa Il tempo dei sold out dello stadio Maradona si può considerare chiuso

Doveva accadere prima o poi, a furia di tirare la corda alla fine si spezza: il tempo dei sold out dello stadio Maradona si può dire virtualmente concluso.

Non se ne registreranno, infatti, né sabato sera contro l'Atalanta appena rinnovata dall'arrivo di Raffaele Palladino - e sappiamo bene quanto il Napoli soffra queste situazioni - né tantomeno martedì sera contro il Qarabag in Champions League.

Il sintomo, talvolta, è già una malattia, e sarà bene tenerne conto se al danno dei punti persi e della disaffezione dei tifosi non si voglia aggiungere anche la beffa della perdita di risorse finanziarie indispensabili per una serena programmazione economica.