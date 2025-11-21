IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Va bene così Conte ci mette l'anima giorno e notte e merita rispetto e fiducia

È tutto un vociare, un fermento di presunte certezze che chiamiamo opinioni. Ognuno ha la sua. Ognuno elabora e propone con assoluta fermezza la sua verità sul modo in cui il Napoli può risollevare le sue sorti e mister Conte ritrovare il suo carisma e la sua proverbiale determinazione, ma questa volta non biliosa e inconcludente come quella che ha manifestato dopo la sconfitta col Bologna.

Lo ha detto anche il suo presidente, il lungimirante Aurelio De Laurentiis: Conte ci mette l'anima, lavora senza sosta notte e giorno e (anche solo) per questo merita il rispetto e la fiducia di tutti.

Non so se basti, ma per ora va bene così.