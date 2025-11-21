Il Napoli ha una doppia sfida da vincere Il Napoli trova l'Atalanta dopo un periodo difficile durante la sosta

Una sfida da vincere sul fronte giudiziario, e un'altra sul campo. Non avrà conseguenze sportive il rinvio a giudizio del presidente De Laurentiis e dell'ad Chiavelli per il caso plusvalenze, ma la decisione dei giudici è stata duramente contestata dall'avvocato del patron Fulgeri, che ha parlato di decisione pilatesca e di una posizione di assoluta tranquillità in vista del dibattimento previsto tra più di un anno, a dicembre nel 2026. Intanto Conte prepara la reazione della squadra dopo la sfuriata di Bologna e i giorni di riflessione durante la sosta.

Riflessione che prosegue anche oggi, giorno della vigilia: l'allenatore ha annullato la conferenza stampa di presentazione della partita e parlerà direttamente domani sera dopo la partita. Ha parlato, invece, con i giocatori: ieri lunga riunione in sala video per analizzare gli errori commessi e chiedere un atteggiamento più combattivo. I carichi di lavoro, oggetto del malessere dei giocatori, per ora non si toccano. Cambia invece il modulo: Conte prova la scossa anche dal punto di vista tattico. Contro la squadra del neo allenatore Palladino il Napoli dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, modulo che sopperirà all'assenza di Anguissa inserendo un altro difensore centrale e puntando di più sugli esterni, che saranno Di Lorenzo e Gutierrez. Politano e Neres dietro Hojlund.