IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il "nuovo" mister E venne il giorno di Napoli-Atalanta dopo la sfuriata di Conte

E venne il giorno di Napoli-Atalanta, senza sold out e con tanti dubbi da farne una narrazione a parte. Com'era tornato Antonio Conte dal buen retiro piemontese?

Aveva fatto pace con quella squadra - senatori o meno - che aveva tanto denigrato dopo la figuraccia di Bologna? Aveva le idee chiare dopo la defezione anche di Frank Zambo Anguissa?

Avrebbe retto alla pressione della piazza che, per la prima volta, si interrogava sulle sue reali capacità? E al presidente Aurelio De Laurentiis che, resosi conto dell'inganno in cui era finito, aveva pronunciato parole al miele, a lui sarebbe bastato il "nuovo" mister?