Conte rivoluziona il Napoli: difesa a tre e dentro i "nuovi" Cambia tutto per la sfida contro l'Atalanta: forse Lang e Neres dietro Hojlund. Beukema in difesa

Antonio Conte rivoluziona modulo e formazione per affrontare una fase critica. Si tratta di un cambiamento drastico, reso indispensabile dagli infortuni e dalla necessità di ritrovare un gioco offensivo incisivo, dopo un solo gol segnato nelle ultime quattro partite. L'allenatore opterà per un 3-4-2-1, apportando tre sostanziali modifiche rispetto alla gara contro il Bologna. In difesa, Beukema tornerà titolare dal primo minuto affiancato da Rrahmani e Buongiorno, mentre in attacco ci sarà una novità assoluta con Neres e Lang schierati insieme dall'inizio a supporto di Hojlund.

Elmas e soprattutto Politano inizieranno dalla panchina, così come Gilmour, mentre la disponibilità di Spinazzola rimane incerta. Beukema ritrova il posto da titolare dopo l’ultima apparizione nella notte di Eindhoven, periodo durante il quale ha osservato tutte le successive quattro gare interamente dalla panchina. Politano, che ha giocato da titolare in 14 delle 15 partite disputate finora, comincerà tra le riserve per la seconda volta in stagione. Alle spalle di Hojlund, saranno quindi Neres e Lang a guidare la manovra offensiva.

