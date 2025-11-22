Anche contro l'Atalanta niente "sold out" al "Maradona" Biglietti disponibili anche per la sfida di martedì in Champions con il Qarabag

Mancano poche ore al calcio d’inizio della sfida tra Napoli e Atalanta, ma lo stadio Diego Armando Maradona è ancora ben lontano dal registrare il classico tutto esaurito. Sulla piattaforma Ticketone sono ancora disponibili numerosi biglietti. Fino alla serata di ieri, era possibile approfittare di un’offerta per alcuni settori come la Tribuna Posillipo e i Distinti inferiori, mentre vi era una buona disponibilità anche per la Tribuna Nisida e l'anello inferiore delle due Curve. Al momento, gli unici settori sold-out risultano le due Curve superiori e i Distinti superiori, lasciando lo stadio ancora lontano dal riempimento totale.

Nel frattempo, prosegue anche la vendita dei biglietti per Napoli-Qarabag, valida per la quinta giornata della Champions League, in programma martedì 25 novembre alle 21. Anche per questa partita il tutto esaurito sembra difficile da raggiungere. Dati sempre dalla piattaforma Ticketone mostrano una disponibilità media nei settori della Tribuna Posillipo, Tribuna Nisida e Distinti superiori, con una presenza più limitata in Curva A inferiore, dove i posti ormai scarseggiano. In generale, il quadro non cambia molto rispetto alla gara di questa sera contro l’Atalanta: ad ora, solo tre settori risultano completamente esauriti, ossia le due Curve superiori e i Distinti superiori.

