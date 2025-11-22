De Laurentiis: "Bravo Conte che si è ripreso in mano la squadra" Il post del presidente conferma la crisi dei giorni scorsi

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha celebrato tramite un tweet sul suo profilo X la netta vittoria degli azzurri contro l'Atalanta. Il patron del club ha rivolto in particolare i suoi complimenti all'allenatore e a tutta la squadra. Questo il post del presidente: "Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la squadra. Bravi i calciatori che hanno eseguito le sue istruzioni".

Le affermazioni di De Laurentiis sembrano confermare che ci fosse stato realmente qualche problema interno allo spogliatoio, con un deterioramento dei rapporti tra il tecnico e i giocatori. Tuttavia, il risultato di questa sera e le dichiarazioni del presidente rappresentano un segnale positivo che tutto sia stato risolto, o quantomeno così appare. Una prestazione che ha brillato per gioco, concentrazione e intensità, accendendo dunque ottimismo per il prosieguo della stagione sportiva.

