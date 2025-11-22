Lang: "Sono felice, ho vissuto un inizio difficile"

L'esterno olandese ha segnato con l'Atalanta il suo primo gol con la maglia del Napoli

Napoli.  

Al termine del match vinto 3-1 contro l’Atalanta, l’attaccante del Napoli autore del terzo gol, Noa Lang, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto felice, ho dovuto aspettare un po’ per questo gol, ma è arrivato e sono felice. E’ stato un periodo difficile, c’erano grandi aspettative su di me, questo ha pesato. Sono stati mesi complicati, ma il meglio deve ancora arrivare".

