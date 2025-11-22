Rrahmani e Hojlund sostituiti a scopo precauzionale Piccoli problemi fisici per il difensore e l'attaccante, ma nulla che sembra preoccupante

Non si tratta di infortuni gravi, ma solo di uscite a scopo precauzionale. Questa appare essere la situazione per Amir Rrahmani e Rasmus Hojlund, costretti a lasciare il campo durante la ripresa della sfida tra Napoli e Atalanta. Il difensore ha subito un colpo alla schiena che lo ha costretto a uscire per precauzione, visibilmente dolorante. L'attaccante, invece, ha avvertito un fastidio al flessore sinistro e ha preferito fermarsi. Per entrambi, al momento, non emergono particolari preoccupazioni, ma la loro condizione sarà monitorata attentamente nei prossimi giorni.