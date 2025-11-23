IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Questa volta vincenti Sono state decisive le scelte per Conte anomale e coraggiose, o se preferite temerarie

Alle 20.45 del 22 novembre 2025 il Napoli si giocava, in un Maradona infreddolito e non in sold out, molto di più dell'ultima vera possibilità di rimanere agganciato alla vetta della classifica. Si metteva sul piatto una volta per tutte la proposta contiana di calcio a Napoli, la sua utilità e la sua durata. Cosa ben più rilevante di una vittoria e di una sconfitta. Alle 23.00 o giù di lì il tecnico salentino sarebbe risalito in sella al ciuccio o ne sarebbe stato miseramente e per sempre disarcionato. Per far ciò aveva fatto scelte per lui anomale e coraggiose, o se preferite temerarie, e questa volta vincenti.