Napoli-Qarabag, dirige Marciniak che torna al "Maradona" Martedì gli azzurri torneranno in campo per il quinto turno di Champions League

Il Napoli è tornato a sorridere in campionato, conquistando una vittoria importante contro l'Atalanta con un convincente 3-1. Tuttavia, non c’è tempo per adagiarsi sugli allori: tra soli due giorni è già il momento di concentrarsi sulla prossima sfida. Questa volta, saranno protagonisti in Champions League, dove affronteranno il Qarabag in un match cruciale anche per ragioni di classifica.

Nel frattempo, la UEFA ha comunicato la designazione arbitrale per l’incontro contro la squadra azera. A dirigere la partita sarà il polacco Szymon Marciniak, che farà ritorno allo stadio Maradona dopo il discusso quarto di finale di ritorno contro il Milan nella stagione del terzo Scudetto, in cui furono commessi alcuni errori significativi, tra cui uno particolarmente penalizzante per il Napoli.

Di seguito tutta la designazione.

Arbitro Szymon Marciniak

Assistenti Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik

Quarto uomo Wojciech My?

VAR Pol van Boekel

AVAR Ivan Bebek