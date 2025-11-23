Napoli imbattibile in casa: squadra da record nel 2025 Nell'anno solare mai unac sconfitta al "Maradona", anche se mancano altri tre match da giocare

Nel corso dell’anno solare 2025, il Napoli si distingue come l’unica squadra nei cinque principali campionati europei a non aver mai subito sconfitte in casa, tra le squadre presenti in entrambe le stagioni. Con un impressionante bilancio di 12 vittorie e 4 pareggi, lo Stadio Diego Armando Maradona si consolida come una vera e propria fortezza per gli uomini di Antonio Conte. Il dato è stato confermato da Opta.

Dopo un periodo di pausa e silenzio, il sorriso di Antonio Conte è tornato grazie alla vittoria contro l'Atalanta. Deciso a chiarire ogni dubbio, l’allenatore ribadisce, anche in risposta alle dichiarazioni di De Laurentiis, che non ha mai perso il controllo della squadra. Tuttavia, il problema persiste: la lunga lista di infortuni continua a rappresentare una minaccia reale per un cammino che, nonostante le difficoltà, mantiene gli azzurri momentaneamente al vertice della classifica.