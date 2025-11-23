Napoli imbattibile in casa: squadra da record nel 2025

Nel corso dell’anno solare 2025, il Napoli si distingue come l’unica squadra nei cinque principali campionati europei a non aver mai subito sconfitte in casa, tra le squadre presenti in entrambe le stagioni. Con un impressionante bilancio di 12 vittorie e 4 pareggi, lo Stadio Diego Armando Maradona si consolida come una vera e propria fortezza per gli uomini di Antonio Conte. Il dato è stato confermato da Opta.
Dopo un periodo di pausa e silenzio, il sorriso di Antonio Conte è tornato grazie alla vittoria contro l'Atalanta. Deciso a chiarire ogni dubbio, l’allenatore ribadisce, anche in risposta alle dichiarazioni di De Laurentiis, che non ha mai perso il controllo della squadra. Tuttavia, il problema persiste: la lunga lista di infortuni continua a rappresentare una minaccia reale per un cammino che, nonostante le difficoltà, mantiene gli azzurri momentaneamente al vertice della classifica.