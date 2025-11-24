Buongiorno: "Massima fiducia nel mister. Non pensiamo agli infortuni" Il difensore del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Qarabag

A poche ore dalla vittoria contro l’Atalanta appuntamento con la vigilia di Champions League e le consuete conferenze stampa di presentazione. Prima di Antonio Conte si siede nella tribuna stampa del “Maradona” il difensore Alessandro Buongiorno.

È passata a nottata?

“Siamo stati contenti per la vittoria contro l’Atalanta. Ma dobbiamo subito recuperare le energie. Sappiamo che sarà una partita tosta e ci faremo trovare pronti”.

Conte ha detto che ha un gruppo unito. C’era un’aria diversa o non ce n’era bisogno?

“Noi la fiducia nel mister l’abbiamo sempre avuta e lui l’ha sempre avuta in noi. C’era da recuperare un po’ di energie soprattutto mentali. In campo abbiamo messo veramente tutto, speso energie. L’impegno c’è sempre stato”.

Le piace la difesa a tre?

“Abbiamo lavorato anche l’anno scorso con la difesa a tre. Mi piacciono entrambi i sistemi, sia quello a tre che a quattro. Esiste questo lavori dei braccetti per andare in pressione e per aiutare la squadra. Siamo stati bravi a trovare le posizioni e quello che ci serviva per aiutare la squadra. Il mister è stato bravo a trasmetterci le giuste indicazioni”.

Giocherete da imbattuti al “Maradona” nell’anniversario della sua scomparsa… siete così forti in casa?

“Siamo molto contenti di questo e di avere il supporto dei tifosi. Il supporto del pubblico si fa sentire. Questo giorno è importante e vogliamo dedicargli una vittoria”.

Preoccupati per gli infortuni?

“Noi pensiamo ad andare sempre forte. Quello che cerchiamo di fare con lo staff medico e provare a recuperare il più possibile con tutto quello che si può fare. Noi dobbiamo andare in campo e dare il massimo in ogni momento senza andare a pensare ad altro”.

Cosa vi serve per vincere?

“Ci servirà tanta energia contro una squadra che sta facendo un bel percorso. Cercheremo di affrontarla al massimo dando il meglio possibile”.

Andrete a prenderli alti?

“Siamo una squadra che cerca di andare a prenderli alti. Poi sta a noi vincere i duelli e recuperare palla, per tenere il possesso e andare a segnare. Ci occorre spinta e avere la forza di contrastare gli avversari”.

Con la difesa a tre potete aiutare di più gli attaccanti?

“Dobbiamo attaccare gli spazi e preparare bene le preventive”.