Napoli-Qarabag: niente turnover ma solo "ritocchi" al nuovo 3-4-3 di Conte La probabile formazione degli azzurri per la sfida di domani al "Maradona" in Champions League

La vittoria contro l'Atalanta di sabato è ormai un capitolo archiviato, benché ancora fresco nella memoria. Il Napoli si prepara subito a tuffarsi nel prossimo impegno, affrontando il Qarabag nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Il percorso della squadra guidata da Antonio Conte finora si è rivelato piuttosto altalenante: una vittoria, due sconfitte e un pareggio. Con un bottino di appena 4 punti in altrettanti match, il cammino europeo risulta complicato. Diversamente, il Qarabag, leader del campionato azero e passato attraverso i preliminari, sta vivendo una fase di Champions esaltante.

Ha iniziato con due trionfi, vincendo in trasferta contro Benfica e Copenhagen, poi ha ceduto a Bilbao ma è riuscito nell’impresa di strappare un prezioso 2-2 contro il Chelsea davanti al proprio pubblico. Per la sfida imminente, Hojlund e Rrahmani saranno regolarmente presenti in campo: contro l'Atalanta erano stati sostituiti prima del termine solo per questioni legate a strategie tecniche e affaticamento fisico. Conte conferma la difesa a tre, posizionando il centrale kosovaro tra Beukema e Buongiorno. A centrocampo agirà la coppia Lobotka-McTominay. Politano sembra pronto a tornare titolare, subentrando a Lang nella formazione iniziale. Ancora indisponibili Spinazzola e Gilmour, mentre Lukaku non sarà convocato neppure per la partita contro la Roma.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Politano, Neres; Hojlund. All. Conte.