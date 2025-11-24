L'allenatore del Qarabag Qurbanov: "Crediamo in noi stessi" L'allenatore azero sogna un'altra impresa per puntare agli ottavi di Champions League

I campionati sono ormai archiviati, almeno per ora, ma per molte squadre è già tempo di pensare alla vigilia di Champions League. Tra queste, il Napoli e ovviamente i rivali del Qarabag. Dopo le conferenze stampa di Antonio Conte e Alessandro Buongiorno, è stato il turno del club azero, con l’allenatore Qurban Qurbanov, sempre allo stadio “Maradona”. Qurbanov arriva puntuale e apre la conferenza dicendo: «Ci troviamo in una città splendida, affrontiamo una squadra con una grande tradizione e un eccellente allenatore. Sappiamo che sarà una partita complicata e cruciale per la loro qualificazione, ma abbiamo lavorato bene per prepararci e confidiamo di poter fare un’ottima gara».

Alla domanda sulle ambizioni della squadra in ottica qualificazione, risponde: «Siamo consapevoli che la nostra presenza qui può sembrare inusuale, ma il nostro obiettivo non cambia. Vogliamo vivere ogni momento al massimo, indipendentemente dal risultato. Crediamo nelle nostre capacità». Infine, sulla sua longevità come allenatore del Qarabag, riflette: «Rimanere su una panchina per 15 anni non è facile. Questo club rappresenta qualcosa di speciale per il nostro paese, ed è sempre un onore per me far parte di questa grande famiglia».