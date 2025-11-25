Cinque anni dalla morte di Maradona: il Napoli in campo anche per lui Tante le iniziative in città per ricordare il campione scomparso nel 2020. Stasera sfida Champions

Diego Armando Maradona ci lasciava il 25 novembre 2020, esattamente cinque anni fa, pochi giorni dopo aver celebrato il suo 60º compleanno. Il 'Pibe de Oro' verrà commemorato a Napoli, come di consueto, con diverse iniziative speciali. Gli azzurri affronteranno il Qarabag nello stadio a lui intitolato, in occasione di una partita valida per la Champions League. Durante la conferenza stampa della vigilia, Antonio Conte ha voluto omaggiare l’ex capitano del Napoli, sottolineando l’importanza della giornata: sarebbe significativo riuscire a dedicare un risultato importante alla memoria di Diego. Scenderemo in campo anche per lui e daremo tutto ciò che abbiamo.

