IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Silenziare tutto C'è chi si diletta a parlare male sempre e comunque del Napoli rinvangando vecchi torti...

Confesso di essere spesso costretto a silenziare le telecronache tanto di Dazn quanto di Sky. In realtà tendo a estendere questa necessità anche a molte delle trasmissioni sportive delle televisioni tanto pubbliche che private. Non è infrequente che dedichi altrettanta rigorosa censura anche ad alcuni giornalisti nostrani. Il refrain è, infatti, sempre lo stesso: parlare male sempre e comunque del Napoli - non con amore come me - rinvangando vecchi torti che poi torti non sono. Quando non è rimestare nel torbido per dichiarazioni di Antonio Conte considerate "stizzite", ma in realtà sono solo legittime osservazioni.