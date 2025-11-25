Napoli, altro infortunio: si ferma Gutierrez. Problema alla caviglia Distorsione per il terzino spagnolo: salta il Qarabag ed è a rischio per la Roma

Nuovo problema per il Napoli, questa volta è Miguel Gutierrez costretto ai box. L'esterno spagnolo ha rimediato una distorsione alla caviglia e non sarà a disposizione per la sfida di Champions League di questa sera contro il Qarabag. Per quanto riguarda il match valido per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League, Antonio Conte appare intenzionato a confermare per la maggior parte l'undici che ha battuto l’Atalanta 3-1 nell’ultima gara di campionato. L'unica modifica riguarderà la corsia sinistra, dato l'infortunio dell'ex giocatore del Girona. Gutierrez verrà monitorato attentamente per stabilire la possibilità di un rientro nella prossima partita di campionato all'Olimpico contro la Roma, in programma domenica 30 novembre.

