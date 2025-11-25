Napoli-Qarabag: Conte conferma la formazione che ha battuto l'Atalanta Solo Gutierrez resterà fuori a causa di un infortunio: al suo posto pronto Olivera

Nella sfida di stasera contro il Qarabag, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, Antonio Conte manterrà quasi intatta la formazione che ha trionfato 3-1 nell'ultima partita di campionato contro l'Atalanta.

L'unico cambio riguarda la fascia sinistra: Olivera prenderà il posto di Gutierrez, con capitan Di Lorenzo schierato sulla fascia opposta. Gutierrez non sarà disponibile a causa di una distorsione alla caviglia. La difesa a tre sarà composta da Beukema, Rrahmani e Buongiorno, mentre in mediana agiranno Lobotka e McTominay. In attacco nessuna modifica rispetto a sabato: il tridente vedrà Hojlund al centro, con Neres e Lang sugli esterni.

