Il Napoli vince anche in Champions: due gol al Qarabag nel ricordo di Maradona Gli azzurri escono definitivamente dalla crisi rilanciandosi per la qualificazione ai playoff

Il Napoli vince anche in Champions e può mettere da parte la crisi del dopo Bologna, oltre che rilanciarsi pienamente verso la qualificazione ai playoff. Conte legge bene una partita difficile contro un Qarabag attento e veloce nelle ripartenze. Il cambio Politano per Beukema sblocca la gara con i due gol di McTominay (uno è autorete ingiusta) ma soprattutto un Neres stratosferico, come non si vedeva da tempo. È lui la nuova risorsa dell'attacco azzurro, che vede anche la crescita continua di Lang, mentre Hojlund (al di là dell'errore su rigore) sembra vivere una fase involutiva. Domenica a Roma la chiave sarà recuperare qualcuno dei nove infortunati: una piaga che rischia di compromettere la stagione.

Il Napoli non sbaglia tra le mura di casa e supera il Qarabag 2-0 nella quinta giornata di Champions League. Partita inizialmente complicata per la formazione guidata da Conte, che fatica a scardinare il muro difensivo eretto dagli azeri. La svolta arriva al minuto 65, quando McTominay riesce finalmente a violare la porta difesa da Kochalski. Poco dopo, all’altezza del 72’, il raddoppio arriva grazie a uno sfortunato autogol di Jankovic, scaturito da una rovesciata dello stesso McTominay su cross di Olivera. Questo risultato proietta i partenopei al 18° posto nel girone con 7 punti, alla pari del Qarabag, che rimane comunque 16°. Nella prossima giornata, il Napoli affronterà il Benfica in trasferta, mentre il Qarabag ospiterà l’Ajax. La partita parte con un buon ritmo da parte degli ospiti, che creano due opportunità insidiose: un tiro dalla distanza di Jankovic e un mancino preciso di Addai. Il primo squillo del Napoli arriva al 15’: Neres si inventa un’azione personale per servire Højlund, che però viene anticipato provvidenzialmente da Mustafazade a pochi passi dalla rete. L’occasione più nitida per i padroni di casa nel primo tempo capita al 35’, quando Neres prova una spettacolare acrobazia che chiama Kochalski a un intervento miracoloso.

Nella ripresa, il Qarabag si chiude ulteriormente in difesa mentre il Napoli alza la pressione. Al 55’ i partenopei guadagnano un rigore: Di Lorenzo viene servito magistralmente da Buongiorno e subisce fallo in area da Jankovic. Dagli undici metri si presenta Højlund, ma Kochalski riesce a neutralizzare il suo tentativo. L’assedio del Napoli continua senza sosta. Prima Di Lorenzo (62’) e poi Olivera (64’) mettono nuovamente alla prova i riflessi di Kochalski, ma è sugli sviluppi di un calcio d’angolo che i padroni di casa riescono a sbloccare il risultato. Un corner battuto da Lang genera una mischia in area, risolta prontamente dalla zampata vincente di McTominay (65’). Al 72’, il raddoppio archivia la pratica: una rovesciata spettacolare su cross di Olivera induce Jankovic a una deviazione fatale che inganna Kochalski. Nel finale, il Napoli gestisce il vantaggio senza correre rischi e firma la sua seconda vittoria nella fase a gironi della competizione.

NAPOLI-QARABAG 2-0

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Beukema 6 (19'st Politano 6.5), Rrahmani 6, Buongiorno 6.5 (45'st Juan Jesus sv); Di Lorenzo 6, Lobotka 6, McTominay 6.5, Olivera 6; Neres 7 (45'st Vergara sv), Lang 6 (30'st Elmas 6), Hojund 5 (30'st Lucca 6). In panchina: Contini, Ferrante, Ambrosino. Allenatore: Conte 6.

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski 7; Matheus Silva 5.5 (30'st Dani Bolt 6), Mustafazada 5.5, Medina 5.5 (15'st Mmaee 5.5), Cafarquliyev 6 (31'st Bayramov 6); Pedro Bicalho 6, Jankovic 5.5; Leandro Andrade 5.5 (15'st Kaschuk 6), Zoubir 6, Addai 6; Duran 5.5 (31'st Akhundzade 6). In panchina: Mahammadaliyev, Buntic, Chriso, Montiel, Qurbanly, Huseynov. Allenatore: Qurbanov 5.5.

ARBITRO: Marciniak (Pol) 6.

RETI: 21'st McTominay, 27'st aut.Jankovic.

NOTE: serata piovosa, terreno in ottime condizioni. All'11'st rigore di Hojlund parato da Kochalski. Ammoniti: Medina, Lang, Jankovic, Rrahmani. Angoli: 6-4. Recupero: 1'; 6'.