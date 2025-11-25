Di Lorenzo: "Abbiamo dato un segnale importante a noi stessi" Le parole del capitano del Napoli dopo la vittoria in Champions League

"Abbiamo dato un segnale importante a noi stessi. Dopo due settimane complicate, era fondamentale reagire e abbiamo fornito delle risposte concrete. Questi punti erano essenziali, e credo sia stata una serata speciale, anche perché cadeva nell'anniversario della scomparsa di Maradona". Con queste parole, Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria casalinga contro il Qarabag in Champions League. "In questi giorni si è percepita un'atmosfera diversa, un entusiasmo nuovo, e penso che tutto questo si sia riflesso sul campo. Nelle ultime settimane non eravamo riusciti a esprimere il nostro vero potenziale, ma il gruppo è sempre rimasto unito, ed è proprio questa coesione che rappresenta la chiave per superare le difficoltà. Non avevamo perso di vista chi siamo, dovevamo solo ritrovarci", ha concluso Di Lorenzo.

