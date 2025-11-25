McTominay: "Vogliamo standard alti. La gente di Napoli mi dà tanto" Un gol e un'autorete provocata per lo scozzese nella vittoria col Qarabag

"Nei primi minuti abbiamo commesso diversi errori e dobbiamo lavorare per migliorare in quelle situazioni. Nel secondo tempo abbiamo creato molte occasioni, ma serve concretizzarle meglio segnando più gol. Mi pongo standard di rendimento molto alti e nutro grandi aspettative su di me. I punti conquistati oggi sono fondamentali. Il supporto del pubblico è qualcosa di straordinario, e la gente di Napoli mi ha dato davvero tanto". Così ha commentato Scott McTominay, centrocampista del Napoli, intervenendo ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria casalinga contro il Qarabag in Champions League.

