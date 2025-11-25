Conte chiude la crisi: "Il Napoli non era morto" L'allenatore del Napoli dopo la vittoria in Champions League contro il Qarabag

"Si tratta di una vittoria significativa per il Napoli e per tutti i suoi tifosi. Ci tenevamo a rendere onore al giorno della scomparsa di Maradona, e si percepiva una buona energia, un elemento essenziale. A Bologna non mi sembrava di riuscire a trasmettere quella stessa energia ai ragazzi, che devono comprendere che, a volte, è necessario affrontare le difficoltà insieme. Il Napoli non era mai stato davvero in crisi, si tratta soltanto di continuare a lavorare e di dare sempre tutto ciò che è nelle nostre capacità".

Queste sono state le considerazioni di Antonio Conte, allenatore del Napoli, ai microfoni di Sky Sport dopo il successo ottenuto in casa contro il Qarabag in Champions League. Ha sottolineato come "Le partite possano avere esiti variabili, ma l’importante è che i giocatori sappiano dare sempre il massimo. Il periodo è complesso e serve il contributo e l’impegno da parte di tutti i componenti della squadra. Negli ultimi incontri, contro Atalanta e Qarabag, abbiamo dimostrato di saper disputare ottime gare. Conte ha poi aggiunto che, sebbene sia possibile controllare e indirizzare molte situazioni, esistono eventi imprevedibili come l’infortunio di Gutierrez. L’auspicio è di poter recuperare Spinazzola al più presto in vista del match contro la Roma".

