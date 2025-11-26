IL PIZZINO di Gerardo Casucci: La fata turchina Conte aveva messo in guardia gli azzurri dal sottovalutare la squadra azera...

Certo la tentazione era grande. Un risultato prestigioso - per quanto condizionato dal madornale errore tattico del napoletano Raffaele Palladino che privava l'Atalanta di una punta centrale per provare a imitare il Gasperini del tempo che fu - aveva rilanciato il Napoli dopo due settimane di passione. Mancava la controprova, che puntualmente arrivava con la sfida da dentro o fuori al Maradona contro la "sorpresa" Qarabag. Antonio Conte aveva messo in guardia gli azzurri dal sottovalutare la squadra azera. Tutto però sembrava dipendere solo dalla nuova veste tattica partenopea, manco se a indossarla ci fosse stata la fata turchina.