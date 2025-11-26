Spinazzola, c'è speranza di recuperarlo per la Roma. Esami per Gutierrez Conte vorrebbe ritrovare l'esterno italiano in tempo per domenica. Distorsione per lo spagnolo

Leonardo Spinazzola potrebbe rientrare tra i convocati per la partita contro la Roma, dopo essere stato fermo nelle ultime quattro gare a causa di un problema al pube. L'annuncio è arrivato dall'allenatore del Napoli, Antonio Conte, durante la conferenza stampa: ha infatti sottolineato che "Spinazzola si è allenato per la prima volta senza accusare dolore e con un'intensità piuttosto alta. L'obiettivo è averlo pronto per giovedì", una notizia che regala ottimismo. Per quanto riguarda Gutierrez, Miguel è alle prese con una distorsione e dovrebbe essere sottoposto a esami. Conte ha evitato di sbilanciarsi sui tempi di recupero, sottolineando l’impegno e la determinazione del giocatore, il quale vorrebbe tornare in campo nel giro di due settimane. Tuttavia, il parere del medico è meno ottimistico, ritenendo improbabile un recupero in così breve tempo.

