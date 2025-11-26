Leonardo Spinazzola potrebbe rientrare tra i convocati per la partita contro la Roma, dopo essere stato fermo nelle ultime quattro gare a causa di un problema al pube. L'annuncio è arrivato dall'allenatore del Napoli, Antonio Conte, durante la conferenza stampa: ha infatti sottolineato che "Spinazzola si è allenato per la prima volta senza accusare dolore e con un'intensità piuttosto alta. L'obiettivo è averlo pronto per giovedì", una notizia che regala ottimismo. Per quanto riguarda Gutierrez, Miguel è alle prese con una distorsione e dovrebbe essere sottoposto a esami. Conte ha evitato di sbilanciarsi sui tempi di recupero, sottolineando l’impegno e la determinazione del giocatore, il quale vorrebbe tornare in campo nel giro di due settimane. Tuttavia, il parere del medico è meno ottimistico, ritenendo improbabile un recupero in così breve tempo.
Spinazzola, c'è speranza di recuperarlo per la Roma. Esami per Gutierrez
Conte vorrebbe ritrovare l'esterno italiano in tempo per domenica. Distorsione per lo spagnolo
