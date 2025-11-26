Pubalgia, Gilmour in Inghilterra per un consulto: il punto sugli infortunati Meret può tornare per la Supercoppa, Spinazzola vicino al rientro

Gilmour sta affrontando un problema di pubalgia e al momento si trova in Inghilterra per ulteriori controlli, con l'intento di definire i tempi di recupero e il percorso terapeutico. Nel frattempo, Spinazzola potrebbe essere nuovamente a disposizione per la prossima trasferta all’Olimpico. Tra le altre novità, Meret ha rimosso il gesso, mentre per Lukaku il rientro sembra plausibile per il 7 dicembre, in occasione del match contro la Juventus allo stadio Maradona. Ieri, Conte ha fornito un aggiornamento anche sull'ultimo degli infortunati, Gutierrez. Miguel sta affrontando una distorsione e, pur preferendo non specificare tempi precisi, ha sottolineato la grande determinazione del giocatore, che ha espresso la volontà di recuperare in due settimane. Tuttavia, il medico ritiene improbabile che ciò sia possibile in un periodo così breve.

