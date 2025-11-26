Vertice di mercato con De Laurentiis e Manna: obiettivo gennaio Incontro oggi a Napoli: dovrebbe aver partecipato anche Antonio Conte

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, si sarebbe tenuto un incontro importante in casa Napoli il giorno successivo alla vittoria sul Qarabag in Champions League. Alla riunione, svoltasi in città, avrebbero preso parte il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Manna e l'amministratore delegato Chiavelli. Si presume che anche l’allenatore Antonio Conte abbia partecipato.

La squadra si trova in una situazione di emergenza, con numerose assenze tra i protagonisti principali. Ciononostante, il Napoli è chiamato a confermare il proprio valore, superando le difficoltà con determinazione. La tanto dibattuta panchina lunga sta progressivamente dimostrando il suo peso, contribuendo a consolidare il progetto tecnico di Conte. Attualmente, nel centro di Napoli, è in corso un incontro tra De Laurentiis, Manna e Chiavelli. Non è ancora certo se Antonio Conte sia presente, ma l’ipotesi non è esclusa.

