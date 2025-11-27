Napoli, si avvicina il rinnovo di Rrahmani Tutto pronto per il nuovo contratto del difensore kosovaro

Amir Rrahmani è vicino al rinnovo con il Napoli. Il prolungamento del contratto del difensore, ex Verona, è ormai in dirittura d’arrivo, anche se restano ancora da definire alcuni dettagli, considerando che la priorità al momento resta il campo. I dati confermano il valore indiscusso di Rrahmani, per il quale si continua a lavorare sulla possibilità del rinnovo. L'attuale accordo scade nel 2027, con un’opzione fino al 2028. L'intenzione del club è prolungare di un'altra stagione, e le parti ne discuteranno a breve.

