Spinazzola pronto per la Roma, ma non è sicuro che giochi titolare L'esterno torna dopo la pubalgia, ma Conte opta per un recupero graduale

Leonardo Spinazzola è pronto a tornare in campo. In buone condizioni fisiche, potrebbe essere convocato per la partita di domenica all’Olimpico contro la Roma, sua ex squadra. L’esterno potrebbe anche trovare spazio nel corso della gara. Il recupero di Spinazzola rappresenta una buona notizia, data la sua importanza sulla fascia sinistra, dove sa garantire ampiezza e dinamismo. Il piano per il suo rientro sembra chiaro: un impiego graduale, probabilmente a partita in corso. La sfida con la Roma ha un significato speciale per lui, avendo vestito la maglia giallorossa per cinque anni, dal 2019 al 2024, prima di affermarsi nuovamente nell'azzurro conquistando uno scudetto da protagonista, soprattutto nella fase cruciale della stagione.

