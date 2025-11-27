Roma-Napoli, nessun dubbio sul modulo: Conte ripropone il 3-4-2-1

Mancano soltanto tre giorni al big match contro la Roma e, mentre il Napoli riprenderà gli allenamenti solo oggi, iniziano ad emergere le prime indicazioni sulla formazione. Conte sembra orientato a riproporre il 3-4-2-1, lo schema che si è rivelato vincente nelle ultime due partite disputate dopo la sosta.
La sfida di domenica assume i contorni di un vero e proprio duello scudetto, considerando l'eccellente rendimento dell'Atalanta di Gasperini, attualmente saldamente al comando della Serie A. Conte sembra intenzionato a confermare l'assetto tattico adottato sia contro l'Atalanta che contro il Qarabag. Il 3-4-2-1 garantisce un equilibrio ottimale tra la fase difensiva e una manovra offensiva tornata a essere incisiva e ben orchestrata.