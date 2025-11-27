Roma-Napoli, nessun dubbio sul modulo: Conte ripropone il 3-4-2-1 Ancora difesa a tre dopo le due vittorie consecutive contro Atalanta e Qarabag

Mancano soltanto tre giorni al big match contro la Roma e, mentre il Napoli riprenderà gli allenamenti solo oggi, iniziano ad emergere le prime indicazioni sulla formazione. Conte sembra orientato a riproporre il 3-4-2-1, lo schema che si è rivelato vincente nelle ultime due partite disputate dopo la sosta.

La sfida di domenica assume i contorni di un vero e proprio duello scudetto, considerando l'eccellente rendimento dell'Atalanta di Gasperini, attualmente saldamente al comando della Serie A. Conte sembra intenzionato a confermare l'assetto tattico adottato sia contro l'Atalanta che contro il Qarabag. Il 3-4-2-1 garantisce un equilibrio ottimale tra la fase difensiva e una manovra offensiva tornata a essere incisiva e ben orchestrata.

