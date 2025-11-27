IL PIZZINO di Gerardo Casucci: I frutti sperati Il 3-4-3 sembra essere l'assetto tattico migliore per il Napoli

Chiunque voglia scommettere sul Napoli del futuro non potrà farlo senza tener conto dell'attuale formula tattica del 3-4-3, che sembra essere la migliore.

Essa, infatti, permetterebbe di sfruttare la solidità difensiva di tre ottimi difensori centrali (nessuno escluso), di mettere quali esterni di centrocampo due terzini di ruolo (Di Lorenzo e Olivera), assicurando così maggiore copertura sui lati della difesa, di passare a un centrocampo moderno a due e, soprattutto, di sfruttare finalmente le ali, per le quali tanto si era investito e tanto più si era sperato, appena quest'estate.

Non restava che cogliere i frutti sperati.