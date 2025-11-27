Napoli, ennesimo guaio: Gilmour valuta l'operazione per la pubalgia In caso di intervento lungo stop: tempi di almeno 45 giorni

Ancora preoccupazione in casa Napoli. Le condizioni di Billy Gilmour continuano a sollevare forti dubbi: il centrocampista scozzese sta affrontando una pubalgia persistente, un problema che negli ultimi giorni si è aggravato, tanto da spingere il club a considerare seriamente l'ipotesi dell’intervento chirurgico. La scelta definitiva potrebbe essere presa a breve e, se si dovesse optare per l'operazione, il calciatore potrebbe finire sotto i ferri già all’inizio della prossima settimana. Per Conte, sarebbe un altro duro colpo. I tempi, nella versione più ottimistica, sarebbero di almeno 45 giorni.

L’allenatore sta già facendo i conti con le assenze di giocatori chiave come Kevin De Bruyne e André-Frank Zambo Anguissa, elementi indispensabili per l’equilibrio del centrocampo azzurro. Un'eventuale perdita di Gilmour ridurrebbe ulteriormente le opzioni disponibili proprio nel reparto che necessitava di maggiore solidità e continuità in vista dei prossimi appuntamenti. Il team medico sta effettuando ulteriori valutazioni per capire se ci siano possibilità di procedere con un trattamento conservativo o se l’intervento chirurgico rappresenti l’unica soluzione per risolvere definitivamente il problema. Le prossime 48 ore saranno cruciali per definire il percorso medico del giocatore.