Napoli-Juventus, al "Maradona" solo con la Fidelity Card Disposizioni per i tifosi verso il big match del 7 dicembre a Fuorigrotta

Cresce l'attesa e sale il livello di allerta per il big match tra Napoli e Juventus, in programma il 7 dicembre allo Stadio Maradona. L'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive ha individuato potenziali rischi legati all'evento, spingendo la Questura a predisporre rigorose misure per limitare al massimo i contatti tra le tifoserie.

Ecco le restrizioni introdotte: Settore Ospiti: Accesso consentito unicamente ai membri del programma di fidelizzazione della Juventus F.C.

Altri Settori: I biglietti saranno disponibili esclusivamente per i residenti in Campania o per i possessori della Fidelity Card S.S.C. Napoli, anche se non residenti nella regione.

Queste misure, che di fatto blindano l'intero impianto, sono state progettate per tutelare l'ordine pubblico, escludendo dalla vendita i tifosi juventini non tesserati e residenti al di fuori della Campania. Previsti inoltre un incremento dei servizi di stewarding e controlli intensificati sia nelle fasi di prefiltraggio che durante il filtraggio.

