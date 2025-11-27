Napoli, allenamento a Castel Volturno verso la Roma: il report del club

Dopo il successo ottenuto contro il Qarabag in Champions League, il Napoli si concentra nuovamente sul campionato. Domenica si prospetta l'attesissimo big match contro la Roma allo stadio Olimpico, e la squadra azzurra è già impegnata a Castel Volturno per prepararsi al meglio in vista dell'importante sfida. Ecco il resoconto fornito dal club:
"Dopo la vittoria contro il Qarabag, gli azzurri riprendono gli allenamenti in vista del prossimo match contro la Roma, domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo un lavoro di forza in palestra e successivamente una parte tattica sul campo".