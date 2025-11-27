Conte non tocca il 3-4-2-1: sarà il modulo per tentare il sorpasso in vetta Minime rotazioni: fuori Gutierrez (infortunato) per Olivera. Politano si candida. Spinazzola torna

I carichi di lavoro non si toccano, ma Conte è venuto incontro ai suoi giocatori concedendo un po' più di tempo libero e rivedendo gli orari degli allenamenti. Ieri ad esempio, dopo l'impegno in Champions League contro il Qarabag, l'allenatore ha concesso la giornata libera nel bel mezzo della settimana, nonostante la partita di domenica sera in casa della Roma. Un modo per gestire le energie, ma anche di approfittare dei due giorni in più di riposo rispetto ai giallorossi, che cosano in Europa League contro il Midtyjlland in casa e che non potranno riposare.

Per Conte c'è una buona notizia: Spinazzola sembra pronto al recupero, e può sopperire all'assenza di Gutierrez, alle prese con una distorsione alla caviglia che lo terrà fermo circa 20 giorni. L'ex di giornata è guarito dalla pubalgia, ma Conte dovrebbe optare per un recupero graduale. Per questo dovrebbe essere ancora Olivera il titolare a sinistra nel 3-4-2-1 che sarà confermato anche domenica sera. Politano, dopo due panchine di fila, si candida per il posto da titolare nel tridente, ma non è detto che Conte rinunci alla brillante coppia Neres-Lang alle spalle di Hojlund.