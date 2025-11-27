Lang e Neres, la coppia che sorprende si candida anche per l'Olimpico Conte potrebbe rilanciare Politano nel tridente, ma dovrebbe rinunciare a uno dei due esterni

Due oggetti misteriosi, o quasi: Lang arrivato in estate, poco utilizzato e scontento senza gol né assist. Neres da jolly scudetto a fantasma, senza gol né bonus per oltre dieci mesi e relegato a comprimario. Poi la svolta dopo Bologna, la pausa di riflessione di Conte e il nuovo modulo, il 3-4-2-1 che ha lanciato entrambi titolari dietro Hojlund. Un esperimento subito riuscito, visto che Neres ha segnato due gol con l'Atalanta, uno per Lang. E anche in Champions entrambi hanno giocato un'ottima gara, col brasiliano che ha sfiorato il gol dell'anno con una splendida rovesciata.

Per ora ne fa le spese Politano, che Conte dovrebbe presto riabilitare formando una staffetta con uno dei due, ma l'attacco del Napoli adesso è rivitalizzato. Manca la risposta di Hojlund, che contro il Qarabag ha giocato una buona gara ma che ha sbagliato il primo rigore in carriera. Il suo ultimo gol risale al 5 ottobre, nella partita di Serie A vinta dal Napoli 2-1 contro il Genoa. Il ritorno di Lukaku si avvicina, ma Conte ha bisogno anche del danese per la caccia al primo posto: domenica all'Olimpico uno scontro diretto che rievoca le battaglie degli anni '80, con gli azzurri che giocheranno per il sorpasso e il primato solitario.