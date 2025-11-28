Napoli, maledizione infortuni: Gilmour si opera ma torna Spinazzola Lo scozzese potrebbe tornare nel 20216

Una stagione tormentata quella del Napoli con infortuni a catena che non danno pace ad Antonio Conte. In particolare prosegue l'emergenza a centrocampo dopo le defezioni di De Bruyne e Anguissa, potrebbe rivedersi soltanto nel 2026 anche Billy Gilmour.

Lo scozzese è alle prese con la pubalgia e dopo un consulto medico in Inghilterra sta valutando l'operazione chirurgica: in caso di intervento si allungherebbero i tempi di recupero, stimati in circa 45 giorni.

Ma una buona notizia Antonio Conte l’ha ricevuta: domenica sera all’Olimpico potrebbe rivedersi in campo Leonardo Spinazzola. L’ex di turno ha smaltito i problemi al pube al contrario di Gilmour e contro la squadra di Gasperini potrebbe rappresentare un alternativa preziosa in corso di partita.

Per il resto il tecnico salentino non dovrebbe cambiare l’assetto visto contro Atalanta e Qarabag con Lang e Neres che stanno facendo benissimo ai lati di Hojlund, con Politano che scalpita e con Olivera al posto dell’infortunato Gutierrez.

La Roma dal canto suo è in ansia per le condizioni di Kone a rischio per domenica. Al suo posto, in caso di forfait, giocherebbe El Aynaoui.