IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Scelte vincenti Il Napoli e l'energia ritrovata

Il concetto dominante espresso da Conte dopo la vittoria contro il Qarabag in Champions League - peraltro molto apprezzato e sottolineato da colleghi e addetti ai lavori - è stato quello dell'energia che, a detta del tecnico, il Napoli avrebbe ritrovata.

Premesso che non è chiaro quando e perché l'avesse persa e, soprattutto, cosa gliel'abbia fatta di punto in bianco riguadagnare, resta il fatto che questa trasformazione è avvenuta solo quando la formazione azzurra è stata costretta a giocare con quelli acquistati a molto e considerati poco.

Un conto è fare scelte vincenti e un altro è farsele dettare dal fato.