Calcio, domenica Roma-Napoli: allerta sicurezza all’Olimpico Nonostante il divieto di trasferta, sono attesi 15mila tifosi azzurri

Cresce l’attesa per Roma-Napoli, in programma domenica sera all’Olimpico. Un match che sa già di Scudetto e che richiede massima attenzione sul piano della sicurezza.

Nonostante il divieto di trasferta per i residenti in Campania, sono attesi circa 15mila tifosi napoletani che hanno acquistato i biglietti a Roma. Saranno distribuiti tra il settore ospiti e le tribune, insieme ai sostenitori azzurri provenienti da altre regioni.

La zona dello stadio sarà blindata. Per garantire ordine e ridurre i disagi alla circolazione, le forze dell’ordine hanno deciso di lasciare aperte alcune strade solitamente punti di ritrovo dei tifosi, come il lungotevere Maresciallo Diaz e il piazzale di ponte Milvio.

Oggi è prevista la pianificazione dei dispositivi di sicurezza.